В Петербурге забетонировали первую сваю моста через Неву в составе ШМСД

Рабочие 24 июня забетонировали первую сваю разводного моста через Неву в составе Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), сообщили в пресс-службе Смольного. Длина сваи составила 31,1 метра, диаметр - 1,5 метра. Длина разводного крыла составит 61 метр.

Символический памятный камень на месте будущего моста на левом берегу Невы установили 5 июня, в день открытия Петербургского международного экономического форума. Объект построят между мостом Александра Невского и Володарским мостом. Предполагается, что длина моста превысит 462 метра. Его протяженность составит 3,4 км по правому направлению и 4,5 км — по левому.

Концессионер проекта 2 июня заключил с АО "Дороги и Мосты" соглашение о строительстве нового разводного моста. Эта же компания собирается заняться возведением Ново-Адмиралтейского моста.

Обсуждать строительство ШМСД в городе начали в 2016 году. Планируется, что магистраль скоростного движения соединит пять районов города. Также ШМСД затронет территорию Ленобласти. Общая протяженность магистрали составит 27,4 км. Строительство объекта пройдет в шесть этапов. Возводить ШМСД начали в 2021 году. Ввести магистраль в эксплуатацию собираются в 2031 году.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный