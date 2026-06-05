В Петербурге начали строительство разводного моста в составе ШМСД

На левом берегу Невы 5 июня прошла торжественная церемония, посвященная началу строительства разводного моста в составе Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), доложили в пресс-службе Смольного. В мероприятии участвовали губернатор Александр Беглов, вице-губернатор Николай Линченко, председатель правления ВТБ Андрей Костин и генеральный директор "Нацпроектстроя" Алексей Крапивин. На церемонии заложили символический памятный камень на месте будущего мостового перехода через Неву.

Предполагается, что длина нового моста через Неву превысит 462 метра. Скорость разводки моста составит примерно две минуты. Его построят между мостами Александра Невского и Володарским мостом.

Строительство моста запланировано в рамках этапа 4.1 ШМСД. Его протяженность составит 3,4 км по правому направлению и 4,5 км - по левому.

Также в пятницу, 5 июня глава города и глава ВТБ Костин проверили ход строительства еще одного строящегося разводного моста - Большого Смоленского.

ШМСД соединит пять районов города. Предполагается, что ее протяженность составит 27,4 км. Строительство объекта стартовало в 2021 году. Ввести ШМСД в эксплуатацию планируют к 2031 году.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный