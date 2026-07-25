Полиция задержала более 20 нелегалов в Левашово

В общей сложности 23 человека доставлены в отделы полиции по итогам масштабного рейда в поселке Левашово, сообщили 25 июля в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. У большинства из них выявили проблемы в законностью нахождения на территории России.

Всего в ходе рейда полицейские обследовали пять складов, принадлежащих крупному маркетплейсу, одну стройку и 168 частных домов. Документы проверили у 457 человек, 137 из которых оказались иностранцами.

Также в ходе рейда сотрудники Госавтоинспекции проверили 248 автомобилей на дорогах. На нарушителей составили протоколы за вождение без документов, за отсутствие страховки и за нарушения требований к перевозке детей.

Правоохранители регулярно отчитываются об итогах рейдов по выявлению нелегалов. В начале недели ГУ МВД отчиталось о проверке, устроенной в хостеле в поселке Репино. В тот раз силовики проверили 319 человек и обнаружили в результате одного нелегала.

Андрей Казарлыга / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)