Совфед призвал ООН признать блокаду Ленинграда актом геноцида

Совет Федерации 24 июля обратился к ООН, международным парламентским организациям и парламентам иностранных государств с призывом признать блокаду Ленинграда актом геноцида советского народа, сообщила 24 июля "Парламентская газета". Обращение связано с предстоящим 85-летием со дня начала осады города.

Сенаторы отметили, что блокада была частью плана нацистского руководства по фактическому уничтожению города. Она продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В результате действий войск нацистской Германии и ее союзников, в том числе Финляндии, от голода, холода и болезней погибли более одного миллиона мирных жителей.

Сенаторы подчеркнули, что блокада Ленинграда представляет собой военное преступление, преступление против человечности и акт геноцида в отношении советского народа. В обращении также говорится, что соответствующие сведения содержатся в приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге.

В октябре 2022 года Горсуд Петербурга признал блокаду Ленинграда военным преступлением, преступлением против человечности и проявлением геноцида народов СССР. Установить этот факт просила региональная прокуратура. В ходе процесса были допрошены жители блокадного Ленинграда и эксперты. По данным прокуратуры, число жертв преступлений нацистской Германии и ее союзников превысило 1 млн человек. Культурный ущерб Ленинграду за 1941–1944 годы в ведомстве оценили в 35,3 трлн рублей в пересчете на современные деньги.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру