Горсуд признал блокаду Ленинграда геноцидом

Городской суд Петербурга 20 октября огласил резолютивную часть решения о признании блокаду Ленинграда в 1941-1944 годах военным преступлением, преступлением против человечества и проявлением геноцида народов СССР.

Установить факт геноцида просила региональная прокуратура. Процесс в Горсуде продлился меньше месяца.

Во время рассмотрения дела были допрошены жители блокадного Ленинграда и эксперты. По версии прокуратуры, число жертв преступлений нацистской Германии и ее союзников превысило 1 млн человек. Сразу после окончания войны Ленинградская областная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков говорила о 649 тысячах погибших горожанах.

Культурный ущерб Ленинграду за 1941-1944 годы в пересчете на современные деньги составил более 35,3 трлн рублей, заявили в ведомстве.

Ранее процесс о признании факта геноцида советских граждан на оккупированных территориях прошли в других регионах страны, в том числе в Ленобласти.

Фото: spbarchives.ru