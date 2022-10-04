В Горсуде начали рассматривать иск о признании геноцидом блокады Ленинграда

Фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

В Петербурге началось рассмотрение иска прокуратуры о признании геноцидом блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. На заседании 3 октября в Горсуде выслушали показания очевидца тех трагических событий, а также мнение экспертов. Суд интересовали данные о погибших, а также доказательства планов фашистов уничтожить население целого города.

Рассмотрение "блокадного" иска прокуратуры по существу началось с озвучивания позиции прокуратуры. В ходе масштабных проверочных мероприятий ведомству удалось сделать вывод о том, что блокаду 1941-1944 годов можно считать военным преступлением против человечества и геноцидом народов СССР.

- Установлено, что целью нацистских оккупационных войск и их пособников являлось полное уничтожение Ленинграда и истребление его жителей, что, в том числе, подтверждается представленными суду копиями приказов и директив командования нацистской Германии. Немецко-фашистские захватчики намеренно разрушали и уничтожали гражданскую инфраструктуру, создавая невыполнимые условия для жизни населения Ленинграда как военными методами, так путем создания условий уничтожения жителей города, - заявил в суде прокурор Петербурга Виктор Мельник.

Ленинградская областная комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников у маю 1945 года установила, что в блокированном городе погибли 649 тысяч человек. В эту сумму уже тогда не входили жертвы оккупации Пушкина и Петергофа.

В наши дни, городская прокуратура изучила архивные документы и пришла к выводу, что погибших может быть в полтора раза больше. По данным ведомства, из-за блокады количество смертей превысило 1 млн человек. Мельник отметил, что последствия оккупационных действий повлияли на продолжительность жизни ленинградцев и их потомков.

Кроме новых данных о погибших, представитель прокуратуры представил суду оценку материальных повреждений. Согласно экспертизе, ущерб Ленинграду за годы оккупации составил 35,3 трлн рублей по текущему курсу валют. Это сумма значительно превышает ранее озвученные данные. В исковом заявлении изначально говорилось о 530 млрд рублей.

Прокуратура отмечала, что в блокаде принимали участие войска Финляндии, флот Италии, а также добровольческие подразделения из Бельгии, Нидерландов и Испании. Из других добровольцев назвали латышей, австрийцев, французов и чехов.

В качестве заинтересованных лиц на заседании присутствовали представительница Музея обороны и блокады Ленинграда и председатель общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова. Представительница музея рассказывала, что ей регулярно приходится работать со свидетельствами о тяготах жителей осажденного Ленинграда. В качестве доказательств она называла записки очевидцев, в частности, дневник Тани Савичевой и другие записи. В суде она подчеркнула, что официальных документов в архивах музея не так много и приходится отталкиваться от частных свидетельств.

На суде подняли вопрос о намерениях фашистской Германии полностью уничтожить город вместе с жителями. Представитель прокуратуры зачитал в суде приказ верховного командования сухопутных войск вермахта от 28 августа 1941 года, согласно которому немецкие войска должны были взять Ленинград в кольцо и не выдвигать требования капитуляции. После уничтожения обороны города немцы собирались уничтожить социальную инфраструктуру: водопровод, склады и электростанции. Попытки мирного населения покинуть город было приказано пресекать, в том числе и с использованием оружия.

Судья Вера Сальникова интересовалась проблемами с продовольствием в годы блокады. Председатель общества "Жители блокадного Ленинграда" в суде рассказала, что в ее распоряжении имеется множество медицинских карт блокадников, в которых содержатся данные о голодании в детстве. По ее словам, такая приписка сопровождает другие заболевания, возникшие после пережитой оккупации.

Первой в качестве свидетеля выступила жительница блокадного ленинграда Нина Сигал. На момент начала Великой Отечественной войны ей было 12 лет. Блокаду она провела на Васильевском острове. Судье она рассказала, как приходилось голодать. В частности, разделять на три части и без того крошечные порции хлеба и питаться костной мукой - ее добавляли в кипяток. Она вспоминала, как приходилось накануне записываться в очередь для отоваривания продуктовой карточки.

На заседании также выслушали позиции двух экспертов: доктора исторических наук Никиты Ломагина и историка, научного сотрудника Института российской истории РАН Александра Дюкова. Они поделились результатами своей работы с архивными документами. Оба отмечали, что правовой оценки блокады Ленинграда в послевоенные годы так и не последовало. Даже на Нюрнбергском процессе этот вопрос подробно не рассматривался.

Ломагин в своем выступлении отметил, что немцы целенаправленно хотели истребить население Ленинграда вне зависимости от пола, возраста и партийной принадлежности.

- Начиная с 28 августа 1942 года цель группы армии "Север", которая находилась под Ленинградом, состояла в том, чтобы добиться победы на этом участке фронта посредством уничтожения инфраструктуры и посредством голода, - заявил Ломагин.

Еще эксперты рассказали о возможных неучтенных потерях среди населения Ленинграда. Ломагин придерживается мнения, что лишь в первую зиму блокады в городе могли погибнуть порядка 800 тысяч человек. Учитывая последующие годы в оккупации и смерти среди эвакуированных ленинградцев, реальное число жертв блокады может достигать 1 млн человек. Дюков, отвечая на вопросы судьи, также допускал число в 1 млн. Он ссылался на демографический подсчет. В частности, данные о населении до начала блокады, после снятия блокады, а также о количестве эвакуированных. Из них следует, что до 1942 года в Ленинграде находилось 2,4 млн человек, а к окончанию блокады это число сократилось до 550 тысяч. По имеющимся данным, из города за это время эвакуировали порядка 940 тысяч человек. Таким образом, он полагает, что около 900 тысяч человек погибло в Ленинграде за годы блокады, однако это число он тоже считает неполным. На сегодняшний день еще нет подробных исследований, которые могли бы раскрыть количество эвакуированных, погибших из-за истощения, добавил Дюков.

Следующее заседание состоится 11 октября. На нем хотят допросить еще двух экспертов: директора Военного музея Карельского перешейка Баира Иринчеева и главного методиста Центрального государственного архива Петербурга Надежду Черепенину. Также на заседание пригласят блокадницу Надежду Кузьмину.

Константин Леньков