Кадры: Заседание ЗакСа 10 декабря

Близится к завершению работа депутатов Заксобрания Петербурга в 2025 году. На заседании 10 декабря парламентарии окончательно утвердили новую схему избирательных округов, обсудили "дело Долиной", а также приняли новую стратегию развития города. Как прошло предпоследнее заседание в этом году — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

Депутат Денис Четырбок

Депутаты Александр Малькевич и Андрей Алескеров

Депутаты Михаил Амосов, Любовь Менделеева, Марина Шишкина и Андрей Алескеров

Депутаты Любовь Менделеева, Вячеслав Бороденчик и Ольга Штанникова

Депутаты Павел Крупник и Валерий Гарнец

Депутат Алексей Цивилев показывает коллегам Алексею Макарову и Борису Звереву, как работает робот-доставщик на дорогах

Депутаты Марина Шишкина и Дмитрий Павлов

Депутаты Юрий Гладунов, Елена Рахова и Наталия Астахова

Депутаты Андрей Алескеров, Александр Рассудов и Дмитрий Панов

Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин и глава фракции "Единая Россия" Павел Крупник

Депутаты Всеволод Беликов и Наталия Астахова

Депутаты Елена Рахова и Ольга Герасина

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Дмитрий Мотоциклов и депутат Алексей Зинчук

Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов

Елка в ротонде Мариинского дворца

