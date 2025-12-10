Кадры: Заседание ЗакСа 10 декабря

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру
Близится к завершению работа депутатов Заксобрания Петербурга в 2025 году. На заседании 10 декабря парламентарии окончательно утвердили новую схему избирательных округов, обсудили "дело Долиной", а также приняли новую стратегию развития города. Как прошло предпоследнее заседание в этом году — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.
Депутат Денис Четырбок
Депутаты Александр Малькевич и Андрей Алескеров
Депутаты Михаил Амосов, Любовь Менделеева, Марина Шишкина и Андрей Алескеров
Депутаты Любовь Менделеева, Вячеслав Бороденчик и Ольга Штанникова
Депутаты Павел Крупник и Валерий Гарнец
Депутат Алексей Цивилев показывает коллегам Алексею Макарову и Борису Звереву, как работает робот-доставщик на дорогах
Депутаты Марина Шишкина и Дмитрий Павлов
Депутаты Юрий Гладунов, Елена Рахова и Наталия Астахова
Депутаты Андрей Алескеров, Александр Рассудов и Дмитрий Панов
Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин и глава фракции "Единая Россия" Павел Крупник
Депутаты Всеволод Беликов и Наталия Астахова
Депутаты Елена Рахова и Ольга Герасина
Заместитель председателя комитета по здравоохранению Дмитрий Мотоциклов и депутат Алексей Зинчук
Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов
Елка в ротонде Мариинского дворца
