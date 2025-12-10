ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Медиатека 10 декабря 2025, 15:00

Кадры: Заседание ЗакСа 10 декабря

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.РуФото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Близится к завершению работа депутатов Заксобрания Петербурга в 2025 году. На заседании 10 декабря парламентарии окончательно утвердили новую схему избирательных округов, обсудили "дело Долиной", а также приняли новую стратегию развития города. Как прошло предпоследнее заседание в этом году — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

IMG_3626.JPG (301 KB)

Депутат Денис Четырбок

IMG_3608.JPG (324 KB)

Депутаты Александр Малькевич и Андрей Алескеров

IMG_3644.JPG (274 KB)

Депутаты Михаил Амосов, Любовь Менделеева, Марина Шишкина и Андрей Алескеров

IMG_3660.JPG (325 KB)

Депутаты Любовь Менделеева, Вячеслав Бороденчик и Ольга Штанникова

IMG_3686.JPG (297 KB)

Депутаты Павел Крупник и Валерий Гарнец

IMG_3709.JPG (276 KB)

Депутат Алексей Цивилев показывает коллегам Алексею Макарову и Борису Звереву, как работает робот-доставщик на дорогах

IMG_3677.JPG (286 KB)

Депутаты Марина Шишкина и Дмитрий Павлов

IMG_3716.JPG (323 KB)

Депутаты Юрий Гладунов, Елена Рахова и Наталия Астахова

IMG_3695.JPG (269 KB)

Депутаты Андрей Алескеров, Александр Рассудов и Дмитрий Панов

IMG_3721.JPG (303 KB)

Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин и глава фракции "Единая Россия" Павел Крупник

IMG_3699.JPG (256 KB)

Депутаты Всеволод Беликов и Наталия Астахова

IMG_3732.JPG (325 KB)

Депутаты Елена Рахова и Ольга Герасина

IMG_3740.JPG (289 KB)

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Дмитрий Мотоциклов и депутат Алексей Зинчук

IMG_3747.JPG (279 KB)

Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов

IMG_3755.JPG (462 KB)

Елка в ротонде Мариинского дворца

Фотографии с предыдущего заседания смотрите на ЗАКС.Ру.

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру


Упоминаемые персоны
Алескеров Андрей Энверович  
Амосов Михаил Иванович
Астахова Наталия Владимировна 
Беликов Всеволод Федорович 
Бороденчик Вячеслав Иванович 
Гарнец Валерий Николаевич 
Герасина Ольга Вячеславовна 
Гладунов Юрий Николаевич 
Зверев Борис Александрович 
Зинчук Алексей Валерьевич
Иткин Павел Михайлович 
Крупник Павел Анатольевич 
Макаров Алексей Алексеевич 
Малькевич Александр Александрович 
Менделеева Любовь Юрьевна 
Павлов Дмитрий Геннадьевич 
Панов Дмитрий Вячеславович 
Рассудов Александр Николаевич
Рахова Елена Алексеевна 
Цивилев Алексей Николаевич 
Четырбок Денис Александрович 
Шишкина Марина Анатольевна
Шишлов Александр Владимирович 
Штанникова Ольга Олеговна 






