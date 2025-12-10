ЗакС и путь к финансовой грамотности

Фото: ЗАКС.РуПарламент Петербурга принял в первом чтении рядовой законопроект о предоставлении грантов организациям, которые занимаются повышением уровня финансовой грамотности горожан. Привычная инициатива о расширении мер поддержки обернулась дискуссией о том, могли бы такие проекты предотвратить возникновение "эффекта Долиной".

Инициатива, поддержанная в первом чтении на заседании 10 декабря, подразумевает расширение перечня направлений деятельности общественных объединений, которые могут претендовать на гранты за счет средств городского бюджета. Список дополнят пунктами об оказании социальной и правовой помощи нуждающимся, о правовом образовании и о защите прав человека. Подобные законопроекты петербургский парламент рассматривает регулярно.

Сегодняшний документ вызвал продолжительное обсуждение на фоне одной из главных новостей на рынке недвижимости – судебного спора о продаже квартиры народной артистки России Ларисы Долиной. После заключения сделки она передала вырученные за недвижимость средства неизвестным, а позже обратилась в суд с требованием вернуть ей квартиру. Суд принял во внимание положение артистки и передал квадратные метры обратно. Несостоявшийся покупатель остался без квартиры и без денег. Впрочем, Долина обещала их все же вернуть из собственного кармана. Цена вопроса – 112 млн рублей.

– Мне кажется, если бы этот закон давно существовал в нашем городе-столице Москве, то не было бы никакого "эффекта Долиной", поскольку жители Москвы были бы подготовлены с точки зрения финансовой грамотности и не допустили бы той ситуации, которая сложилась, и все мы являемся до сих пор свидетелями, – заявил автор законопроекта Денис Четырбок, приступив к докладу.

Согласно статистике от различных структур, рассказывал Четырбок, в России не очень высокий уровень финансовой грамотности среди населения. Рассматриваемый законопроект в частности сможет повлиять на сокращение случаев мошенничества в отношении горожан, предавая огласке методы работы злоумышленников, считает парламентарий.

– Чего уж говорить, все мы знаем, на прошлом заседании нашей коллеге Любови Ивановне Егоровой звонил некто, представляясь спикером городского парламента. Конечно, наша коллега, Герой России, нашла, что ответить этим мошенникам, после чего они прекратили с ней всяческую переписку, – рассказал Четырбок.

О том, как ненастоящий председатель Заксобрания пытался обмануть Егорову, ЗАКС.Ру рассказывал на прошлой неделе.

Член фракции КПРФ Александр Рассудов усомнился в пользе законопроекта, который, по его мнению, сводится лишь к борьбе с мошенниками. Четырбок пояснил, что за счет грантов организации смогут проводить лекции, презентации и другие мероприятия, на которых предоставят сведения о разнице финансовых продуктов и в том числе об известных схемах мошенничества.

Скептически отнеслась к документу и лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Марина Шишкина, которая предложила потратить средства на зарплаты людям, которые непосредственно борются с мошенничеством. Она напомнила, что город уже выделяет деньги на социальную рекламу, которую можно заметить на улицах.

– Я бы не согласился, что он [законопроект] наивный. Наивно все-таки не замечать этой проблематики. Мы ее заметили и предложили свой подход в рамках имеющихся полномочий. Если мы добьемся корректировки федерального закона о полиции, который вернет нам утраченную в 2011 году возможность софинансировать деятельность подразделений полиции, безусловно, мы этим воспользуемся, – парировал Четырбок.

Член фракции "Единая России" Алексей Цивилев решил вернуть разговор к теме неудачной сделки Ларисы Долиной.

– Общественные организации с удовольствием потратят и миллион, и десять миллионов, миллиард, в отчетах все будет красиво. Об этом знает Андрей Витальевич Малков очень хорошо, можно спросить. Но ничего не будет изменено. Потому что у мошенников есть инфраструктура. А у общественных организаций нет инфраструктуры для доступа к жителям. Поэтому цели благие, но людей волнует другое – почему суды принимают такие решения. То есть "эффект Долиной" – почему законопослушный покупатель лишается всего? Мы с этим что-то делать будем? – задался вопросом Цивилев.

Четырбок напомнил, что судебный спор по ситуации с Долиной еще не закончился – через неделю оценку состоявшимся судам должен дать Верховный суд.

Спикер Александр Бельский в беседе с журналистами назвал инициативу одним из многих инструментов для борьбы с мошенниками. Он заявил, что коммерческие структуры, действующие самостоятельно вне тех рамок, которые установлены для органов государственной власти, иногда могут предлагать по-настоящему полезные решения.

О случаях, когда сами депутаты городского парламента становились жертвами мошенников, Бельский не слышал. Один из парламентариев все же решил поделиться своим опытом.

– К вопросу о том, попадал ли я под влияние мошенников – безусловно, да. Когда мне говорили о возможности сменить работу и стать депутатом. Говорили, что работать не нужно, можно получать удовольствие и зарплату. Как выяснилось, работы достаточно много, – пошутил вице-спикер Заксобрания Павел Иткин.

Тем временем, по данным главы объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарьи Лебедевой, за последние два года городские суды рассмотрели 52 дела о признании сделок с недвижимостью недействительными. Из них удовлетворены 29 исков, то есть более половины. Суды в таких случаях обязывали покупателя вернуть квартиру, а продавца – деньги.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру