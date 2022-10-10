Суд признал действия нацистов в Ленобласти геноцидом

Процесс о признании геноцида советского народа на оккупированных территориях Ленобласти в 1941-1944 годах продлился меньше месяца. Финальное заседание Леноблсуда посетил региональный прокурор Сергей Жуковский. Он рассуждал о защите интересов России и заявил, что в ходе слушаний представили лишь "вершину айсберга" преступлений Третьего рейха.

Иск прокуратуры о признании действий нацистской Германии и ее союзников на территории Ленобласти в 1941-1944 годах военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом советских граждан закончили рассматривать 10 октября. Леноблсуд слушал дело меньше месяца. Хватило шести заседаний, включая предварительное, итоговое и одно закрытое, на котором огласили содержание секретных документов.

Выступить с финальным словом пришел прокурор Ленобласти Сергей Жуковский. Ранее в процессе участвовали его заместители.

- Сегодня в этом зале мы заканчиваем по-настоящему исторический процесс, - начал Жуковский. - Исторический процесс для нашего региона, для нашей страны. Прошло уже 77 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Завершен всемирно известный Нюрнбергский трибунал. Отстроены заново разрушенные города и села, восстановлены дороги и мосты, почти зажили старые раны и тревоги. Но все ли жертвы обнаружены? Все ли злодеи предстали перед судом? Ответ - нет.

Сотрудники прокуратуры хотя и ссылались на материалы Нюрнбергского процесса по ходу рассмотрения дела, постоянно подчеркивали, что с тех пор открылись новые подробности, а число выявленных жертв Третьего рейха значительно выросло. Жуковский в своем финальном слове максимально красноречиво заявил, что даже в ходе этого процесса была представлена "лишь вершина айсберга".

- Леденящие душу факты проявляются через пелену времени, - отметил прокурор.

Он тут же обвинил страны, "которые отказались от своей истории", в героизации нацистов. Называть эти государства прокурор не стал, хотя на предыдущих заседаниях сотрудники его ведомства и некоторые эксперты вспоминали о добровольцах из стран Балтии или принимались рассуждать о современной Украине. Жуковский подчеркнул, что одна из целей данного процесса - защита государственных интересов.

- Все мировое сообщество признало холокост евреев, но умалчивает о миллионах истребленных советских людей. Так неужели жертвы наших дедушек и бабушек не заслуживают правды и увековечивания? Именно поэтому - с целью сохранения исторической памяти и установления справедливости, защиты интересов нашей страны - подано заявление о признании факта преступления немецко-фашистских захватчиков, признание геноцида советского населения, - сказал Жуковский.

Подобные цели заявляли и в других регионах, где ранее прошли аналогичные процессы. Все они были начаты по поручению генерального прокурора Игоря Краснова и состоялись на фоне событий на Украине и обострений отношений между Россией и Западом. Всюду ведомство рассчитывало убытки от оккупации. Например, в Петербурге, где процесс еще в самом разгаре, сумма перевалила за 35,3 трлн рублей.

Согласно данным прокуратуры, нацистская Германия и ее союзники на территории Ленобласти расстреляли, повесили, замучили и насильно угнали на работы не менее 435 371 человека из числа мирных жителей и военнопленных. Из пояснений прокуратуры следует, что большинство из них - порядка 276 тысяч - это именно остарбайтеры. Ущерб произведениям культуры и искусства региона ведомство в пересчете на современные деньги оценило в 1,909 трлн рублей. Жуковский назвал эти потери "культурным геноцидом", сославшись на ведущего научного сотрудника Санкт-Петербургского института истории РАН Бориса Ковалева, который выступал на первом заседании.

В ходе процесса его участникам демонстрировали документальный фильм о лагере для несовершеннолетних в поселке Вырица. Свидетельские показания давали пенсионеры, которые в детские годы прошли через это учреждение, а также бывшие остарбайтеры, которых в юном возрасте угоняли на работы в Германию и Литву. Перед судом выступили близкие расстрелянных в Красногвардейске (сейчас - Гатчина), поисковик, нашедший массовые захоронения казненных жителей Гатчинского района, архивист, историки. Были оглашены документы, свидетельствующие о расстрелах в лагере "Дулаг-154", деревне Макарьевская Пустынь и других местах.

- Как видите, места ответчиков пусты. Но признание вышеупомянутых преступлений является историческим долгом общества и государства, как перед участниками, ветеранами и жертвами войны, так и перед будущими поколениями, - закончил свою речь прокурор Жуковский.

Судья Наталья Матвеева удалилась в совещательную комнату на 11 минут, а затем зачитала резолютивную часть решения. Иск прокуратуры был удовлетворен в полном объеме. Действия нацистов Леноблсуд признал военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом.

Сергей Еремеев