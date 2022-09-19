Леноблсуд приступил к изучению доказательств геноцида советского народа

фото Сергея Еремеева, ЗАКС.Ру

В Ленинградской области следом за Петербургом начали рассматривать иск на тему преступлений нацистской Германии в 1941-1944 годах. Массовые убийства и депортации жителей оккупированных районов прокуратура требует признать геноцидом. Уже на первом заседании участники процесса обратили внимание на участие в преступлениях не только немцев, но и их союзников и пособников, в том числе из прибалтийских республик.

Цифры прокуратуры

Установить факт геноцида советских граждан, в годы Великой Отечественной войны проживавших на территорий современной Ленобласти, решила региональная прокуратура. Как и в случае с иском о признании геноцидом и военным преступлением блокады Ленинграда, инициатором судебного разбирательства выступил генпрокурор Игорь Краснов. Еще раньше подобные процессы прошли в других регионах России, которые в войну оказались под оккупацией.

Петербургский иск начали рассматривать 16 сентября. На предварительном заседании заинтересованными лицами признали Музей блокады Ленинграда и общественную организацию "Жители блокадного Ленинграда". Кроме того, прокуратура зачитала список свидетелей. Помимо нескольких ветеранов-блокадников, это около 10 экспертов, в основном военных историков.

Первое заседание Леноблсуда состоялось 19 сентября. Оно оказалось более плодотворным, чем в соседнем регионе. Областная прокуратура долго оглашала исследуемые доказательства, после чего суд успел заслушать первого свидетеля.

Согласно материалам дела, после изучения архивов было установлено, что в период оккупации на территории Ленобласти преднамеренно убили более 33 тысяч мирных граждан и свыше 109 тысяч военнопленных. Порядка 276 тысяч человек насильно угнали на работу в Третий рейх.

- Систематическому истреблению подвергались больные и инвалиды. В частности, были уничтожены 850 душевнобольных психиатрической больницы имени Кащенко. В январе 1942 года на территории деревни Макарьевская пустынь расстреляно 248 женщин-инвалидов, - зачитал заместитель прокурора Ленобласти Сергей Виноградов.

Он отметил, что наряду со взрослыми расстреливали и мучали детей. В частности, в 1942 году более 200 несовершеннолетних погибли в лагере принудительного содержания в поселке Вырица. Виноградов упомянул случаи минирования детских игрушек финскими солдатами.

К теме немецких союзников, участвовавших в блокаде, в ходе первого заседания возвращались несколько раз. Помимо финнов, неоднократно вспоминали про испанскую "Голубую дивизию", которая стояла сначала на территории современной Новгородской области, затем в Колпино, упоминали итальянских моряков, которые участвовали в боевых действиях на Ладожском озере, говорили о добровольцах из Норвегии, Бельгии, Нидерландов и других европейских стран. Отдельно прокуратура отмечала действия сотрудничавших с нацистами жителей Латвии, Литвы и Эстонии. Про страны Балтии вспоминали и в контексте современных событий. Рассуждая о целях искового заявления, Виноградов, помимо прочего, назвал "противодействие героизации нацистских преступников, в том числе в Прибалтике и на Украине".

Первый свидетель

О союзниках и коллаборационистах, в частности "карателях-латышах", говорил и ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалев. Он сделал историческое заключение для иска прокуратуры и в качестве эксперта был допрошен судом первым.

По мнению Ковалева, именно из-за сохранявшихся длительное время дружественных или нейтральных отношений со многими странами, участвовавшими в блокаде, данный иск рассматривают только сейчас. В разговоре с ЗАКС.Ру историк заявил, что в послевоенные времена на участие латышей, литовцев и эстонцев в нацистских преступлениях смотрели сквозь пальцы, руководствуясь принципом "Не буди лихо, пока оно тихо". Многие из стран - союзниц Германии после войны стали частью Восточного блока или - как Финляндия - придерживались особой внешней политики, а потому с ними тоже предпочитали не портить отношения, полагает эксперт.

Выступая на суде, Ковалев дал еще одно объяснение нежеланию полноценно расследовать преступления Третьего рейха в Ленобласти по "горячим следам".

- Почему поднимается указанная проблема сейчас, в начале третьего десятилетия XXI века? - рассуждал эксперт. - Можно, конечно, обвинять Сталина, который в 1946 году, давая интервью газете "Правда", заявил, что мы понесли потери чуть больше 6 млн, где около полумиллиона - это жертвы блокадного Ленинграда. Понятно, что в условиях, когда у США было ядерное оружие, а у СССР этого ядерного оружия не было, нужно было как можно больше сделать для того, чтобы у американцев не было соблазна развязать то, что в 1945 году Уинстон Черчилль называл операцией "Немыслимое", когда летом 1945 года британцы уже продумывали план борьбы с Советским Союзом. Нужно было показать потери как можно меньшими. Трагедия заключается и в том, что большинство руководителей и органов госбезопасности, и партизанского движения, и партийного руководства оказались репрессированы по "Ленинградскому делу". Следовательно, проблематика событий на оккупированной территории Ленинградской области тоже замалчивалась.

Жертв нацистской оккупации Ленобласти, по оценке Ковалева, было не менее 500 тысяч. Рассуждая о масштабах трагедии, историк заметил, что Европа подобного не знала, поскольку во время похода на СССР врагом объявлялся "жидобольшевизм".

- Почему мы постоянно игнорировали вторую часть этой составляющей формулировки? А ведь под большевизмом можно понять всех советских людей: это и коммунисты, и комсомольцы, и члены профсоюзов, и все те, кто прямо или косвенно проявляли нежелание подчиняться новому порядку, - сказал эксперт.

На уточняющий вопрос прокуратуры, был ли это геноцид всего советского народа, а не истребление конкретных групп лиц, историк ответил утвердительно.

В завершение своего выступления Ковалев заявил о "культурном геноциде": уничтожении и разграблении оккупантами произведений искусства. Судья Наталья Матвеева спросила, кто в этом виновен.

- В этих преступлениях виноваты в первую очередь нацисты, далее - их союзники и гораздо меньше коллаборационисты... Есть крайне нехорошее течение в нашей историографии, в особенности оно было крайне популярно в 90-е годы. Это то, что мы сами виноваты в уничтожении памятников культуры, что, мол, мы их обстреливали. Но что вы хотите, если нацисты располагают свою артиллерию недалеко от пушкинского дворца, когда они разбирают древние новгородские церкви и превращают их в огневые точки…

Допрос экспертов в Леноблсуде продолжится 21 сентября. Горсуд Петербурга приступит к полноценному рассмотрению иска городской прокуратуры 3 октября.

Сергей Еремеев