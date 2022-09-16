На суде о признании блокады Ленинграда геноцидом выступят блокадники и военные историки

Городской суд Петербурга 16 сентября начал предварительное заседание по иску прокуратуры о признании блокады Ленинграда 1941-1944 годов преступлением против человечества, военным преступлением и геноцидом советского народа, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В ходе предварительного заседания к участию в деле привлекли Музей блокады Ленинграда и общественную организацию "Жители блокадного Ленинграда". Суд признал их заинтересованными лицами.

По ходатайству прокуратуры к 45 томам материалов дела добавили 14 новых. Они содержат документы стратегического планирования нацистской блокады, объяснили представители ведомства. В качестве свидетелей были заявлены около 10 историков, а также несколько жителей блокадного Ленинграда.

- Невозможно обойтись без показаний живых жертв блокады, которые могут достоверно описать события того времени, - отметил заместитель прокурора Петербурга Александр Юрасов.

Первых свидетелей допросят 3 октября. Выступят три историка, а также участница обороны Ленинграда и блокадница Нина Сигал.

Сергей Еремеев