Прокуратура Ленобласти обратилась в суд с требованием признать преступления нацистов геноцидом

Прокуратура Ленинградской области обратилась в областной суд с требованием признать военными преступлениями и геноцидом советского народа преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны, совершенные на территории региона, сообщила пресс-служба ведомства. В прокуратуре отдельно уточнили, что подача заявления состоялась 12 сентября — в 81-ю годовщину открытия движения по "Дороге жизни".

Согласно озвученным прокуратурой данным, в 1941-1944 годах на территории Ленобласти нацистами и их союзниками было "преднамеренно массово истреблено более 33 тысяч мирных граждан, свыше 109 тысяч военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии — Вооруженных силах СССР, насильственно угнано на принудительные работы в Германию и другие страны более 276 тысяч человек". Также за время существования концлагеря "Дулаг-154" в Гатчинском районе Ленобласти погибло около 80 тысяч военнопленных и мирных жителей, а кроме этого на оккупированных территориях уничтожению подвергались больные люди, инвалиды и дети.

"Изложенные факты подтверждаются свидетельствами многочисленных очевидцев об истреблении советских мирных граждан на территории Ленинградской области, материалами уголовных дел и архивными данными. Убийства мирного населения и военнопленных также установлены и подтверждены приговорами судов", — резюмировали в надзорном ведомстве. Подачу иска объяснили защитой интересов Российской Федерации и потерпевших, а также стремлением "довести до мировой общественности информацию о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны".

Ранее с иском о признании блокады Ленинграда геноцидом и военным преступлением обратилась в суд прокуратура Петербурга. Горсуд принял дело к рассмотрению.