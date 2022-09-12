ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 11:26

Прокуратура Ленобласти обратилась в суд с требованием признать преступления нацистов геноцидом

фото ЗакС политика Прокуратура Ленобласти обратилась в суд с требованием признать преступления нацистов геноцидом

Прокуратура Ленинградской области обратилась в областной суд с требованием признать военными преступлениями и геноцидом советского народа преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны, совершенные на территории региона, сообщила пресс-служба ведомства. В прокуратуре отдельно уточнили, что подача заявления состоялась 12 сентября — в 81-ю годовщину открытия движения по "Дороге жизни".

Согласно озвученным прокуратурой данным, в 1941-1944 годах на территории Ленобласти нацистами и их союзниками было "преднамеренно массово истреблено более 33 тысяч мирных граждан, свыше 109 тысяч военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии — Вооруженных силах СССР, насильственно угнано на принудительные работы в Германию и другие страны более 276 тысяч человек". Также за время существования концлагеря "Дулаг-154" в Гатчинском районе Ленобласти погибло около 80 тысяч военнопленных и мирных жителей, а кроме этого на оккупированных территориях уничтожению подвергались больные люди, инвалиды и дети.

"Изложенные факты подтверждаются свидетельствами многочисленных очевидцев об истреблении советских мирных граждан на территории Ленинградской области, материалами уголовных дел и архивными данными.  Убийства мирного населения и военнопленных также установлены и подтверждены приговорами судов", — резюмировали в надзорном ведомстве. Подачу иска объяснили защитой интересов Российской Федерации и потерпевших, а также стремлением "довести до мировой общественности информацию о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны".

Ранее с иском о признании блокады Ленинграда геноцидом и военным преступлением обратилась в суд прокуратура Петербурга. Горсуд принял дело к рассмотрению.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости12 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама