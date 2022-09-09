Горсуд принял к производству иск о признании блокады Ленинграда геноцидом и военным преступлением

Городской суд Петербурга принял 9 сентября к производству иск прокуратуры о признании блокады Ленинграда 1941-1944 годов военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом народов, населявших СССР, проинформировала объединенная пресс-служба городских судов.

Как сообщается, материалы дела насчитывают 45 томов, включая множество исторических документов и свидетельских показаний. Заявитель указывает со ссылкой на историков, что в блокаде Ленинграда участвовали не только войска Германии, но также боевые части из Бельгии, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, а также военные подразделения Финляндии.

"Имеются неоспоримые документальные свидетельства преднамеренного, заранее спланированного политическим, экономическим и военным руководством нацистской Германии истребления мирного населения и военнопленных в целях уничтожения государственности Советского Союза и захвата новых территорий для их последующей колонизации и эксплуатации в соответствии с концепцией расширения "жизненного пространства" германской нации", — цитирует исковое заявление пресс-служба судов.

Предварительное заседание по делу намечено на 16 сентября.

Накануне стало известно о том, что прокуратура направила в Горсуд исковое заявление о признании блокады Ленинграда геноцидом и военным преступлением. Заявление было подано по поручению генпрокурора Игоря Краснова.

Фото: spbarchives.ru