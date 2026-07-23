Смольный отметил 35-летие полуденным залпом и благоустройством Таврического сада

Администрация Петербурга 23 июля отметила 35-летие со дня своего основания полуденным выстрелом с Государева бастиона Петропавловской крепости и высадкой молодых деревьев в Таврическом саду, сообщили в пресс-службе Смольного. В памятной акции поучаствовали сотрудники городской администрации, в частности, вице-губернатор Валерий Москаленко.

"Служить Петербургу — большая честь и огромная ответственность. Эта работа требует не просто профессионализма, а искренней, деятельной любви к городу. То, что Петербург вопреки всем сложностям продолжает устойчивое поступательное развитие, во многом заслуга команды специалистов администрации", — сказал Москаленко.

С юбилеем чиновников Смольного поздравил губернатор Александр Беглов. По его словам, администрация является "штабом городского правительства и всего города", а от эффективности ее работы зависят реализация национальных проектов и программ развития Петербурга. "Благодарю всех, кто формировал систему управления городом, и всех, кто сегодня продолжает трудиться в администрации губернатора за профессионализм и преданность делу. Желаю новых успехов в труде на благо Петербурга", — написал Беглов.

Временную структуру и штатное расписание мэрии Ленинграда создали 23 июля 1991 года. За последующие 35 лет орган неоднократно реформировался. Теперь это администрация губернатора Петербурга. Сейчас она состоит из губернатора, правительства, городских комитетов и исполнительных органов районов.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный