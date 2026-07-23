Беглов открыл многоэтажный паркинг в Курортном районе

Губернатор Петербурга Александр Беглов 23 июля поучаствовал в открытии шестиэтажного паркинга на 300 мест на Ленинградской улице в поселке Песочный, сообщили в пресс-службе Смольного. Парковка располагается у онкологического центра имени Напалкова в Курортном районе и предназначена, в том числе, для маломобильных граждан и сотрудников медицинского кластера.

Первый этаж комплекса полностью отведен под парковку автомобилей людей с инвалидностью и их сопровождающих. На нем расположены 30 мест, остальные предназначены для сотрудников онкоцентра. Паркинг также оснащен лифтом, системами видеонаблюдения и пожарной безопасности.

"Здесь, в Песочном, работает один из крупнейших медицинских кластеров России. Сюда приезжают петербуржцы, жители Ленинградской области и других регионов страны. Для многих поездка в онкоцентр и так связана с тревогой, ожиданием. Город должен обеспечить людям весь возможный комфорт. И, конечно, не должны отвлекаться на поиск парковки медики и сотрудники центра", — сказал Беглов.

Глава города добавил, что несмотря на открытие нового объекта, дефицит парковочных мест в медицинском кластере пока сохраняется. В связи с этим власти Петербурга планируют построить еще два паркинга, оборудовать пешеход рядом с онкоцентром и привести в порядок тротуар для более комфортной жизни маломобильных граждан.

На церемонии открытия также присутствовали депутат Законодательного собрания Александр Ходосок, представители региональной общественной организации инвалидов "Свет Феникса" и Ассоциации ветеранов специальной военной операции. По словам президента организации "Свет Феникса" Александра Чеботару, новая парковка построена по "высоким петербургским стандартам".

В начале июня Беглов открывал другую парковку в Курортном районе, предназначенную для пациентов и медицинского персонала онкоцентра имени Напалкова, а также центров имени Петрова и Гранова. На стоянке предусмотрены 500 мест, сама парковочная зона оснащена для маломобильных граждан и людей с инвалидностью.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный