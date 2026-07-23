"Госуслуги" могут превратить в универсальную цифровую платформу

Власти обсуждают перспективы создания универсальной цифровой экосистемы на базе "Госуслуг", об этом 23 июля сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

"Обсуждаются различные предложения по совершенствованию портала. Одна из идей — создание универсальной цифровой экосистемы для граждан", — отметили в аппарате.

При этом окончательное решение по стратегии развития сервиса пока не принято. Обсуждение предложений продолжается.

Ранее "Госуслуги" уже начали использовать для доступа к сервисам, не связанным напрямую с получением государственных услуг. В апреле Минцифры обсуждало с кикшеринговыми сервисами Whoosh, "Юрент" и "Яндекс" внедрение верификации пользователей через портал. Предполагалось, что вход и подтверждение возраста через "Госуслуги" помогут повысить безопасность дорожного движения.

Кроме того, в апреле "Роскосмос" открыл прием заявлений в отряд космонавтов через "Госуслуги". Подать заявку на участие в заочном отборе можно было до 30 июня 2026 года.

Алиса Ремнева