РБК: Аренду самокатов могут подтверждать через Госуслуги

Министерство цифрового развития и кикшеринговые сервисы Whoosh, "Юрент" и "Яндекс" обсуждают внедрение Госуслуг для верификации российских пользователей, передает 6 апреля РБК со ссылкой на собственные источники. По словам представителя министерства, в дискуссии участвовали представители регионов, где пройдет тестирование технологии.

"Вход и подтверждение возраста через "Госуслуги" позволят повысить безопасность дорожного движения и снизят количество злоупотреблений при использовании сервисов кикшеринга," - рассказал представитель министерства в беседе с РБК.

По данным издания, перед внедрением новых мер кикшеринговые сервисы должны получить юридическое обоснование для обмена данными с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это система, с помощью которой россияне пользуются государственными и муниципальными услугами и порталами. Собеседник РБК подчеркнул, что для кикшеринговых сервисов подключение к ЕСИА будет добровольным.

В издании не уточнили, когда именно нововведение вступит в силу. Директор ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в разговоре с РБК предположила, что кикшеринговые сервисы внедрят верификацию через Госуслуги к следующему году.

В Петербурге сезон аренды электросамокатов стартовал 15 марта. В городе принимаются меры, чтобы сделать использование СИМ безопасным для всех участников дорожного движения. К примеру, с текущего года номер транспортного средства закреплен с четырех сторон. Это сделали, чтобы быстрее находить и штрафовать нарушителей.

