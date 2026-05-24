ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 24 мая 2026, 11:51

В РФ могут ввести поэтапный допуск к управлению авто для начинающих водителей

Российские власти планируют поэтапно допускать начинающих водителей к управлению автомобилем, передает 24 мая ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством документ. Предполагается, что разработкой инициативы будет заниматься Министерство внутренних дел. Соответствующий доклад в правительство необходимо подготовить к 2027 году. 

Также представители МВД и Минтранса собираются внедрить дифференцированный допуск к вождению для россиян, чья профессиональная деятельность напрямую связана с управлением транспортом. В отношении таких граждан могут ввести новые требования.

"В целом власти намерены законодательно совершенствовать механизм допуска граждан к управлению транспортом и самоходными машинами, в том числе с учетом появления их новых видов", - добавили в ТАСС.

Законопроект о новых правилах допуска граждан к управлению транспортом представители МВД и Минсельхоза могут подготовить к 2028 году, доложили в информагентстве.

Дарья Нехорошева


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама