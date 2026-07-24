Центробанк снизил ключевую ставку до 14% годовых

Банк России по итогам заседания совета директоров 24 июля решил снизить ключевую ставку до 14%, сообщили в пресс-службе финансового регулятора. Относительно предыдущего значения снижение составило 25 базисных пунктов. Это 10-е подряд снижение показателя.

Как отметили в Центробанке, экономика России во II квартале 2026 года росла умеренными темпами, при этом рост кредитования в июне несколько замедлился. Рост цен с поправкой на сезонность составил в апреле-июне в среднем 5% в пересчете на год. При этом в I квартале он составлял 8,7%, а в IV квартале 2025 года показатель равнялся 4,3%. При этом на ценовую динамику влиял ряд факторов, в том числе подорожание топлива и плодоовощной продукции.

"С учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях и более стимулирующей бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем прогнозировалось в апреле, требуется более плавное снижение ключевой ставки", — отметили в ЦБ.

Показатели устойчивой инфляции в пересчете на год оценивают в пределах 4-5% годовых. По данным на 20 июля годовая инфляция составляла 5,9%.

В предыдущий раз совет директоров ЦБ собирался для обсуждения ключевой ставки месяц назад. В тот раз размер ставки уменьшили с 14,5% до 14,25% годовых.

ЦБ уже больше года последовательно снижает величину ключевой ставки. Это продолжается с начала лета 2025 года, когда ее уменьшили с 21% до 20% годовых.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру