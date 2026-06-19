ЦБ снизил ключевую ставку до 14,25% годовых

Банк России по итогам заседания совета директоров 19 июня снизил ключевую ставку до 14,25% годовых, сообщили в пресс-службе регулятора. Относительно предыдущего значения показатель уменьшился на 25 базисных пунктов. Это уже девятое подряд снижение ключевой ставки за год.

"Устойчивый рост цен, по оценке Банка России, немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. В последние месяцы ускорился рост кредитования. Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии", — говорится в сообщении ЦБ.

По данным регулятора, рост экономики идет умеренными темпами после снижения в начале 2026 года. Годовая инфляция прогнозируется на уровне 4,5-5,5% в текущем году. В апреле — мае текущий рост цен с поправкой на сезонность замедлился до 2,1% в пересчете на год. В первом квартале он составлял 8,7%.

В предыдущий раз совет директоров ЦБ собирался для обсуждения ключевой ставки в конце апреля. Тогда ее понизили с 15% до 14,5% годовых.

Центробанк последовательно снижает величину ключевой ставки с июня 2025 года. До этого регулятор длительное время удерживал показатель на уровне 21% годовых, это значение сохранялось с октября 2024 года. Следующее заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки состоится через месяц, 24 июля.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру