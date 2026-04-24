Центробанк уменьшил ключевую ставку до 14,5% годовых

Банк России по итогам заседания совета директоров 24 апреля понизил ключевую ставку до 14,5% годовых, сообщила пресс-служба финансового регулятора. Нынешнее снижение стало уже восьмым по счету подряд. Относительно предыдущего значения снижение составило 50 базисных пунктов.

"Динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год", — сообщили в ЦБ и отметили наличие "существенной" неопределенности, связанной с внешними условиями и параметрами бюджетной политики.

В Центробанке отметили, что базовый сценарий предусматривает значение ключевой ставки на уровне 14-14,5% годовых в 2026 году со снижением до 8-10% годовых в 2027 году. Устойчивая инфляция в районе 4% должна сложиться во второй половине текущего года.

В I квартале 2026 года текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 8,7% в пересчете на год. При этом в последней четверти 2025 года этот показатель составил 4,4%. По состоянию на 20 апреля годовая инфляция в России составила 5,7%.

Российская экономика замедлилась в I квартале. Это могло произойти, в том числе, "из-за подстройки к произошедшим налоговым изменениям". По прогнозу регулятора, рост ВВП в 2026 году ожидается на уровне 0,5-1,5%.

Центробанк отметил постепенное снижение напряженности на рынке труда. Денежно-кредитные условия остаются жесткими, невзирая на некоторое их смягчение.

Предыдущее заседание совета директоров ЦБ по вопросу ключевой ставки состоялось 20 марта, в тот раз показатель уменьшили до 15%. Как и сейчас, снижение также составило 50 базисных пунктов. Следующее заседание наметили на 19 июня.

