Беглов простился с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной

Губернатор Александр Беглов 12 июня посетил церемонию прощания с актрисой труппы Центрального академического театра Российской Армии, народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной. На панихиде также присутствовал глава комитета по культуре Петербурга Федор Болтин. Беглов также выразил соболезнования ее родственникам, коллегам и знакомым.

"Сегодня наш город прощается с легендой театра и кино — Людмилой Алексеевной Чурсиной — актрисой, которая была любима всей страной. Ее талант объединял поколения, заставлял верить в силу искусства", — передает слова Беглова пресс-служба Смольного.

Глава города добавил, что в честь народной артистки назовут сквер в Сестрорецке. По его словам, Чурсина сделала большой вклад в развитие российской культуры, в том числе Ленфильма и Александринского театра.

Панихида прошла в Спасо-Преображенском соборе. На прощании зачитали слова соболезнований президента Владимира Путина, президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и министра культуры Ольги Любимовой. Актрису похоронили на Сестрорецком кладбище.

Чурсина умерла 10 июня в возрасте 84 лет. Она около 10 лет проработала в Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина (Александринском театре). В 1984 году вошла в состав труппы Театра Армии и прослужила в ней более 40 лет. В 1961 году Чурсина дебютировала в кино, а в 1965 году стала актрисой студии "Ленфильм". За период карьеры она снялась в фильмах "Виринея", "Журавушка", "Угрюм‑река", "Щит и меч" и "Донская повесть". В 28 лет Чурсина стала самой молодой народной артисткой РСФСР, а в 40 лет получила звание народной артистки СССР.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный