Число уголовных дел о невыплате зарплаты выросло за год в Петербурге

По итогам первых шести месяцев в Петербурге выросло число уголовных дел о невыплате заработной платы, сообщил замглавы Главного следственного управления СК по Петербургу Артем Черненко в интервью "Деловому Петербургу". Также растет число преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса.

По словам Черненко, в 2025 году в суды направили 21 уголовное дело о невыплате зарплаты, а только за текущий период 2026 года — уже 23 таких дел. Следователь назвал невыплату зарплаты "очень чувствительной для людей проблемой".

Отдельно Черненко рассказал о росте числа уголовных дел по нескольким категориям преступлений. Около половины экономических преступлений в Петербурге приходится на налоговые. За 2025–2026 годы следователи завершили расследование и направили в суд 96 уголовных дел о налоговых преступлениях. В федеральный бюджет удалось вернуть более 6,6 млрд рублей.

При этом с начала СВО растет число преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса. В 2024 году в суд направили восемь уголовных дел о таких преступлениях, в 2025 году — 13, а в текущем периоде — уже 18.

Кратный рост произошел и по делам о преступлениях при реализации национальных проектов: с трех дел в прошлом году до восьми в нынешнем.

Черненко отметил, что в целом устойчивой тенденции к росту экономической преступности в Петербурге сейчас нет. Подъем по отдельным категориям связан, в частности, с экономическими факторами, изменениями законодательства и следственной практикой. По его словам, общий рост экономической преступности не превышает уровень инфляции.

Ранее в своем отчете 21 июля прокуратура Петербурга сообщала о снижении общего числа выявленных преступников до 7,5 тысячи человек. На фоне общего снижения преступлений ведомство отдельно зафиксировало рост правонарушений, совершенных подростками, которых за первые пять месяцев 2026 года было на 40,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру