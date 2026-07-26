Путин коротко пообщался с прохожими на Адмиралтейской площади

Президент Владимир Путин в ходе поездки в Петербург 26 июля пообщался с прохожими, сообщил ТАСС. Судя по фотографиям, опубликованным каналом RIA_Kremlinpool, произошло это в начале Адмиралтейской набережной.

По сообщению информагентства, кортеж президента тронулся с места, но затем остановился, и глава государства ненадолго вышел из машины. Он поговорил с людьми, собравшимися на набережной Невы у Дворцового моста.

Глава государства в воскресенье прибыл в Петербург с рабочим визитом, приуроченным к Дню ВМФ. Днем президент находился в здании Адмиралтейства, где вручил военнослужащим государственные награды и выслушал доклады командующих флотами. Также Путин побеседовал с военными моряками.

В этом году отмечается 330 лет с момента основания российского Военно-морского флота. Праздничная программа включает в себя проведение концертов и выставок. Устраивать военно-морской парад на Неве и праздничный салют в Петербурге не стали.

Андрей Казарлыга