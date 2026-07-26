Путин в День ВМФ прибыл в Петербург

Президент Владимир Путин прибыл 26 июля с визитом в Петербург в связи с празднованием Дня Военно-Морского флота, сообщило РИА "Новости". По данным информагентства, глава государства посетил Главное Адмиралтейство, где его встретила рота Почетного караула.

Ранее Кремль опубликовал поздравление президента с Днем ВМФ. В своем обращении Путин поблагодарил военных моряков за службу и поздравил их с праздником.

"К военным морякам у нас относятся по-особому, уважают и гордятся ими. И совершенно заслуженно. Их служба — это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы", — заявил Путин.

День ВМФ в 2026 году отмечается 26 июля. В этом году российскому флоту исполняется 330 лет. В Петербурге утром состоялось возложение цветов к Медному всаднику и памятнику адмиралу Федору Ушакову. Также в сквере Главного Адмиралтейства открыли бюст адмирала Павла Нахимова. В этот раз в Северной столице не стали проводить парад на Неве, праздничную дату отмечают, в том числе, концертами и выставками.

Андрей Казарлыга / Фото: Кремль