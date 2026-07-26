Бюст Нахимова открыли в сквере Главного Адмиралтейства

Торжественное открытие бюста адмирала Павла Нахимова состоялось 26 июля, в День Военно-Морского флота, в сквере Главного Адмиралтейства, сообщили в администрации губернатора Петербурга. Участие в церемонии приняли глава города Александр Беглов, главнокомандующий ВМФ, адмирал Александр Моисеев, офицеры и ветераны флота. В том же сквере контр-адмирал Кирилл Тулин заложил капсулу времени под названием "Связь поколений 1945–2045".

"Мы открыли бюст Павла Нахимова. Он здесь учился, начинал служить, а потом страна узнала его как великого флотоводца, защитника Севастополя. Для нас очень значимо, что сегодня эта связь поколений чувствуется особо", — заявил в своем выступлении Беглов и поздравил моряков с праздником.

Покрывало с бюста сняли военнослужащие роты Почетного караула. Открытие памятника состоялось под звуки гимна России и удар в корабельный колокол.

Губернатор также рассказал о содержимом капсулы времени, которую заложили в том же сквере. По его словам, там находится послание ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов флота и юнармейцев с призывом достойно служить стране. Вскрыть капсулу должны будут ровно через 19 лет, в 2045 году.

В 2026 году исполняется 330 лет с момента создания российского Военно-Морского Флота. Ранее утром в Петербурге состоялись церемонии возложения цветов к Медному всаднику и к памятнику адмиралу Федору Ушакову у Центрального Военно-Морского музея.

Годом ранее на территории Адмиралтейства открыли бюст Ушакова. Участие в мероприятии принял тогда глава Минобороны Андрей Белоусов.

Андрей Казарлыга / Фото: Смольный