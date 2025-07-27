Министр обороны Белоусов открыл бюст адмиралу Ушакову

На территории Адмиралтейства в Петербурге состоялось торжественное открытие бюста адмиралу Федору Ушакову, сообщило 27 июля Министерство обороны. Участие в церемонии, состоявшейся в День Военно-морского флота, принял глава ведомства Андрей Белоусов.

"Федор Ушаков вошел в историю как непревзойденный морской стратег. Его выдающиеся победы показали всему миру силу духа и мощь русского флота", — заявил в своей речи министр.

Также Белоусов отметил заслуги флотоводца в защите интересов России и укреплении ее морского потенциала и приумножении ее влияния в мире. По его словам, с открытия бюста Ушакову начинается аллея морской славы в сквере Адмиралтейства.

Также Белоусов вручил награды служащим ВМФ, отличившимся в ходе СВО. В числе наград военным оказались орден Александра Невского, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также медали Суворова.

Ранее губернатор Александр Беглов возложил цветы к памятнику Ушакову на площади Труда. Сам памятник был открыт годом ранее при участии президента Владимира Путина.

Андрей Казарлыга, фото: Минобороны России / Telegram (скриншот видео)