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Новости 27 июля 2025, 12:58

Беглов возложил цветы к памятникам Петру I и адмиралу Ушакову

фото ЗакС политика Беглов возложил цветы к памятникам Петру I и адмиралу Ушакову

В День Военно-Морского Флота губернатор Александр Беглов возложил цветы к Медному всаднику на Сенатской площади, сообщили в администрации главы города 27 июля.

Помимо градоначальника, в церемонии у памятника Петру Великому поучаствовали заместитель полпреда президента в СЗФО Вадим Потомский, главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, представители командования ВМФ и Ленинградского военного округа, депутаты Госдумы и Законодательного собрания. Церемония завершилась прохождением роты почетного караула по Адмиралтейской набережной.

Также церемония возложения цветов состоялась у памятника адмиралу Ушакову на площади Труда. Монумент был открыт годом ранее при участии президента Владимира Путина.

Напомним, Главный военно-морской парад в Петербурге отменен. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение об этом было продиктовано соображениями безопасности.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 






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