Беглов и главком ВМФ Моисеев возложили цветы к Медному всаднику

Церемонии возложения цветов к Медному всаднику и памятнику адмиралу Федору Ушакову состоялись 26 июля в честь празднования Дня Военно-Морского флота, сообщили в Смольном. Участниками мероприятий стали губернатор Александр Беглов и главнокомандующий ВМФ, адмирал Александр Моисеев.

Беглов и Моисеев возложили цветы к памятнику императору Петру Великому на Сенатской площади. Вместе с ними участниками церемонии стали и. о. начальника штаба Ленинградского военного округа генерал-майор Михаил Лысенко, представители командования ВМФ, а также военнослужащие и юнармейцы.

Еще одно возложение цветов состоялось этим же утром к памятнику адмиралу Ушакову перед Центральным Военно-Морским музеем. Участие в нем также приняли Беглов и Моисеев.

В нынешнее воскресенье отмечается 330-летие с момента основания российского ВМФ. В Петербурге праздник пройдет без парада кораблей на Неве и салюта. Вместо этого планируются различные концерты и выставки, а также иные мероприятия. В честь праздника предстоящей ночью три моста засияют в цветах российского триколора. Также дважды зажгут факелы Ростральных колонн на Васильевском острове.

Андрей Казарлыга / Фото: Смольный