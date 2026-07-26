ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 26 июля 2026, 10:50

Беглов и главком ВМФ Моисеев возложили цветы к Медному всаднику

фото ЗакС политика Беглов и главком ВМФ Моисеев возложили цветы к Медному всаднику

Церемонии возложения цветов к Медному всаднику и памятнику адмиралу Федору Ушакову состоялись 26 июля в честь празднования Дня Военно-Морского флота, сообщили в Смольном. Участниками мероприятий стали губернатор Александр Беглов и главнокомандующий ВМФ, адмирал Александр Моисеев.

Беглов и Моисеев возложили цветы к памятнику императору Петру Великому на Сенатской площади. Вместе с ними участниками церемонии стали и. о. начальника штаба Ленинградского военного округа генерал-майор Михаил Лысенко, представители командования ВМФ, а также военнослужащие и юнармейцы.

Еще одно возложение цветов состоялось этим же утром к памятнику адмиралу Ушакову перед Центральным Военно-Морским музеем. Участие в нем также приняли Беглов и Моисеев.

В нынешнее воскресенье отмечается 330-летие с момента основания российского ВМФ. В Петербурге праздник пройдет без парада кораблей на Неве и салюта. Вместо этого планируются различные концерты и выставки, а также иные мероприятия. В честь праздника предстоящей ночью три моста засияют в цветах российского триколора. Также дважды зажгут факелы Ростральных колонн на Васильевском острове.

Андрей Казарлыга / Фото: Смольный


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама Предвыборная агитация