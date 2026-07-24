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Новости 24 июля 2026, 18:57

Роспотребнадзор разрешил купание только на одном пляже Петербурга

фото ЗакС политика Роспотребнадзор разрешил купание только на одном пляже Петербурга

По результатам мониторинга пригодным для купания только один из 22 пляжей Петербурга, 23 июля сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. По итогам лабораторных исследований безопасным для отдыха сочли Безымянное озеро в Красносельском районе.

Специалисты отобрали 186 проб воды в девяти водных акваториях и проверили их по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Непригодными для купания признали Ольгинский водоем, Суздальские озера, пляж на реке Ижоре, а также пляжи Финского залива и озера Разлив в Курортном районе. Кроме того, купаться не рекомендуют на пляже "Морские Дубки" в Приморском районе. На Колонистском пруду и детском пляже на реке Ижоре с 29 июня проводят работы по благоустройству.

В Ленинградской области гигиеническим нормам соответствуют шесть пляжей Приозерского района. Безопасными для купания признали зоны отдыха на озерах Ратное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское, а также пляж у реки Бурная. 

Всего специалисты исследовали 160 проб воды в 20 зонах рекреации на территории девяти муниципальных образований.

Остальные 14 пляжей Ленобласти, в том числе на реках Сясь, Волхов, Плюсса и Вуокса, Ладожском озере, Финском заливе, а также озерах Озерко, Отрадное, Суходольское, Вуокса, Павловское и Царицыно, не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в водоемах, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам. По данным ведомства, заглатывание воды из таких водоемов может привести к заражению кишечными и энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными заболеваниями.

На прошлой неделе Роспотребнадзор признал пригодными для купания в Петербурге Верхнее (1-е) Суздальское озеро и Безымянное озеро в Красном Селе. В Ленинградской области гигиеническим нормативам соответствовали семь водоемов — озера Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское, а также река Бурная. По итогам нового мониторинга Безымянное озеро осталось единственным пляжем Петербурга, где качество воды соответствует санитарным требованиям, а озеро Отрадное исключили из списка разрешенных для купания водоемов Ленобласти.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру


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