Роспотребнадзор разрешил купание только на одном пляже Петербурга

По результатам мониторинга пригодным для купания только один из 22 пляжей Петербурга, 23 июля сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. По итогам лабораторных исследований безопасным для отдыха сочли Безымянное озеро в Красносельском районе.

Специалисты отобрали 186 проб воды в девяти водных акваториях и проверили их по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Непригодными для купания признали Ольгинский водоем, Суздальские озера, пляж на реке Ижоре, а также пляжи Финского залива и озера Разлив в Курортном районе. Кроме того, купаться не рекомендуют на пляже "Морские Дубки" в Приморском районе. На Колонистском пруду и детском пляже на реке Ижоре с 29 июня проводят работы по благоустройству.

В Ленинградской области гигиеническим нормам соответствуют шесть пляжей Приозерского района. Безопасными для купания признали зоны отдыха на озерах Ратное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское, а также пляж у реки Бурная.

Всего специалисты исследовали 160 проб воды в 20 зонах рекреации на территории девяти муниципальных образований.

Остальные 14 пляжей Ленобласти, в том числе на реках Сясь, Волхов, Плюсса и Вуокса, Ладожском озере, Финском заливе, а также озерах Озерко, Отрадное, Суходольское, Вуокса, Павловское и Царицыно, не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в водоемах, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам. По данным ведомства, заглатывание воды из таких водоемов может привести к заражению кишечными и энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными заболеваниями.

На прошлой неделе Роспотребнадзор признал пригодными для купания в Петербурге Верхнее (1-е) Суздальское озеро и Безымянное озеро в Красном Селе. В Ленинградской области гигиеническим нормативам соответствовали семь водоемов — озера Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское, а также река Бурная. По итогам нового мониторинга Безымянное озеро осталось единственным пляжем Петербурга, где качество воды соответствует санитарным требованиям, а озеро Отрадное исключили из списка разрешенных для купания водоемов Ленобласти.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру