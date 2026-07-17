Роспотребнадзор разрешил купание только на одном пляже Петербурга

По состоянию на 16 июля Роспотребнадзор признал пригодным для купания только один из 24 пляжей Петербурга, сообщила пресс-служба ведомства. По итогам лабораторных исследований безопасным для отдыха сочли Верхнее (1-е) Суздальское озеро в Выборгском районе.

Эксперты взяли 164 пробы воды на 22 городских пляжах и проверили их по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. По итогам исследований непригодными для купания признали Среднее и Нижнее Суздальские озера, реку Ижору в Колпинском районе, Ольгинский водоем в Выборгском районе, а также пляжи Финского залива в Приморском, Курортном и Кронштадтском районах.

В Ленинградской области гигиеническим нормам соответствуют семь водоемов. Специалисты взяли 140 проб воды в 20 зонах отдыха. В результате проверки специалисты посчитали безопасными пляжи на озерах Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское в Приозерском районе, а также пляж у реки Бурная.

На прошлой неделе представители Роспотребнадзора включили в список разрешенных для купания водоемов два пляжа в Петербурге и семь объектов в Ленобласти. Помимо Верхнего Суздальского озера пригодной для погружения в воду тогда признали Безымянное озеро в Красном Селе.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру