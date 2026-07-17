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Новости 17 июля 2026, 18:20

Роспотребнадзор разрешил купание только на одном пляже Петербурга

фото ЗакС политика Роспотребнадзор разрешил купание только на одном пляже Петербурга

По состоянию на 16 июля Роспотребнадзор признал пригодным для купания только один из 24 пляжей Петербурга, сообщила пресс-служба ведомства. По итогам лабораторных исследований безопасным для отдыха сочли Верхнее (1-е) Суздальское озеро в Выборгском районе. 

Эксперты взяли 164 пробы воды на 22 городских пляжах и проверили их по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. По итогам исследований непригодными для купания признали Среднее и Нижнее Суздальские озера, реку Ижору в Колпинском районе, Ольгинский водоем в Выборгском районе, а также пляжи Финского залива в Приморском, Курортном и Кронштадтском районах.

В Ленинградской области гигиеническим нормам соответствуют семь водоемов. Специалисты взяли 140 проб воды в 20 зонах отдыха. В результате проверки специалисты посчитали безопасными пляжи на озерах Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское в Приозерском районе, а также пляж у реки Бурная.

На прошлой неделе представители Роспотребнадзора включили в список разрешенных для купания водоемов два пляжа в Петербурге и семь объектов в Ленобласти. Помимо Верхнего Суздальского озера пригодной для погружения в воду тогда признали Безымянное озеро в Красном Селе. 

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру


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