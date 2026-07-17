Надеждина* оштрафовали на тысячу рублей за демонстрацию запрещенной символики

Долгопрудненский суд Московской области 17 июля оштрафовал на тысячу рублей политика, экс-кандидата в президенты Бориса Надеждина* по статье о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП), сообщил ТАСС. Причиной составления протокола стал видеоролик с изображением российского оппозиционера Алексея Навального** в соцсетях Надеждина* от 2023 года.

По данным информагентства, во время заседания политику стало плохо. Рассмотрение дела ненадолго прервали для вызова медиков, однако судья возобновил процесс, не дожидаясь осмотра Надеждина*. Врачи смогли оказать помощь политику лишь после того, как суд удалился в совещательную комнату.

В суде Надеждин* заявил, что связывает административное преследование со своим выдвижением выборах в Государственную думу. По его словам, сейчас в четырех городах Подмосковья продолжается сбор подписей избирателей в его поддержку. Кроме того, он отметил, что является инвалидом II группы, а штраф не сможет оплатить из-за процедуры банкротства. Сам Надеждин* считает, что не демонстрировал экстремистскую символику.

О своем задержании политик сообщил днем 13 июля. Позже его отпустили из отдела полиции. После этого, по его словам, в личный кабинет на портале "Госуслуги" ему поступило постановление о временном запрете на выезд за границу. Надеждин* намерен обжаловать это решение в суде.

В начале июля Минюст включил Надеждина* в реестр иноагентов. Ведомство заявило, что политик распространял недостоверную информацию о действиях российских властей, выступал против специальной военной операции и призывал к участию в несогласованных акциях.

Политик намеревался участвовать в выборах в Госдуму в статусе самовыдвиженца по Мытищинскому одномандатному округу Подмосковья. По закону, лица, признанные иноагентами, не могут баллотироваться на выборах. Привлечение к административной ответственности по статье о демонстрации экстремистской символики лишает права участвовать в избирательной кампании в течение года. При этом в ГАС "Выборы" Надеждин* по-прежнему значится выдвинутым кандидатом, а в его карточке пока отсутствует отметка о статусе иноагента. Пометки о его регистрации на выборах нет.

Надеждину* 63 года. В 1999–2003 годах был депутатом Госдумы III созыва, а с 2019 по 2024 год входил в совет депутатов подмосковного города Долгопрудный. В 2024 году выдвигался кандидатом на выборах президента России от партии "Гражданская инициатива", однако ЦИК отказал ему в регистрации, сославшись на большое количество недействительных подписей. В апреле 2025 года Арбитражный суд Московской области признал Надеждина* банкротом.

Ранее в Петербурге по статье о демонстрации экстремистской символики арестовали на 10 суток кандидата в депутаты Законодательного собрания Ярослава Кострова, главу фракции КПРФ в парламенте Ленинградской области Ивана Апостолевского и градозащитника, бывшего главного редактора ЗАКС.Ру Олега Мухина. Стороны защиты хотели обжаловать решения нижестоящих инстанций в Горсуде. В результате аресты по делам Кострова, Апостолевского и Мухина оставили в силе.

* Минюст внес политика Бориса Надеждина в реестр иноагентов

** Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру