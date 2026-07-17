Беглов приехал на Вологодчину с рабочим визитом

Петербургская делегация во главе с губернатором Александром Бегловым 17 июля приехала в Вологодскую область, сообщил глава региона Георгий Филимонов в соцсетях. Стороны планируют открыть Дни Петербурга в Вологде и Фестиваль петербургской культуры, провести рабочую встречу губернаторов, подписать документы о сотрудничестве и посетить промышленное предприятие в регионе.

"Петербург и Вологодскую область связывают не только трагические, но и братские страницы общей истории. Сегодня мы выводим наше сотрудничество на новый уровень в разных сферах — это и экономика, и благоустройство, и культура. Уверен, что визит петербургской делегации придаст мощный импульс развитию двусторонних отношений", — цитируют Беглова в пресс-службе Смольного.

Делегацию из Северной столицы Филимонов встретил на выходе из аэропорта. Кроме губернатора, Беглова приветствовали девушки в кокошниках с хлебом-солью в руках.

Первым мероприятием стала торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к мемориалу "Жителям блокадного Ленинграда" на Пошехонском кладбище Вологды. Помимо Беглова и Филимонова, в мероприятии поучаствовали жители блокадного Ленинграда. После этого главы регионов возложили цветы к могиле Марии Курчатовой — матери советского физика Игоря Курчатова, скончавшейся в эвакуации в 1942 году.

В рамках официального визита Беглов также встретится с блокадниками Ленинграда, проживающими в Вологде. Власти региона подготовили для делегации открытие выставки Музея обороны и блокады Ленинграда, концерт Государственной академической капеллы Петербурга в областной филармонии и посещение Ферапонтова и Кирилло-Белозерского монастырей.

"Рад приветствовать старшего товарища в нашей области. [...] Подготовили насыщенную деловую, культурную, образовательную и спортивную программы. Впереди — встречи, совместные мероприятия, обмен опытом и подписание соглашений, которые откроют новые возможности для развития наших регионов", — написал Филимонов.

Соглашение о сотрудничестве между Петербургом и Вологодской областью подписали в 2024 году. В рамках него регионы проводят взаимные Дни культуры: в Петербурге организуют Дни Вологодчины, а в Вологодской области — Дни Северной столицы. В 2026 году фестиваль пройдет с 17 по 18 июля, на его проведение выделили около 7,297 млн рублей. В начале июня на Невском проспекте также открыли туристско-информационный центр Вологодчины.

Екатерина Гусева / Фото: Георгий Филимонов