Дрозденко поручил наладить продажу топлива в Винницах

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил оперативно восстановить продажу топлива жителям села Винницы Подпорожского района. О ситуации с бензином в отдаленном селе региона он рассказал 16 июля в соцсетях. По его словам, власти Ленобласти уже работают над решением проблемы с доступностью ресурсов.

Глава региона сообщил, что единственная в селе Винницы автозаправочная станция сети "КИТЭК" обслуживала только спецтехнику и рейсовые автобусы, тогда как владельцы личного транспорта остались без возможности заправиться. Сейчас правительство Ленобласти помогает оператору АЗС оформить прямой договор с поставщиком для налаживания регулярных поставок бензина.

"На оперштабе дал поручение — срочно разобраться. Нашли топливо. [...] И самое главное: вчера в 19:00 на заправке в Винницах началась отгрузка топлива для жителей. Буду ждать сигналов — все ли в порядке, хватает ли, есть ли проблемы", — написал Дрозденко.

С середины июня жители Ленобласти наблюдают перебои с поставками моторного топлива и бензина. Ранее Дрозденко охарактеризовал ситуацию с доступностью ресурсов как "некритичную" и обещал нормализовать поставки в отдельные районы региона. Для решения проблемы власти Ленобласти также установили для чиновников такие же ограничения на продажу топлива, какие действуют для остальных жителей на АЗС.

Власти Петербурга, в свою очередь, дефицита топлива не фиксируют. В конце июня губернатор Александр Беглов назвал ситуацию с бензином "контролируемой", отметив, что городское правительство ведет постоянный мониторинг запасов топлива и цен на автозаправочных станциях. По мнению спикера Законодательного собрания Александра Бельского, топлива в Петербурге хватает всем жителям.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру