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Новости 2 июля 2026, 19:32

Дрозденко заявил, что проблема с поставками топлива в Ленобласти скоро решится

фото ЗакС политика Дрозденко заявил, что проблема с поставками топлива в Ленобласти скоро решится

Проблема с неравномерным распределением топлива на автозаправочных станциях в северо-восточных районах Ленинградской области "близка к разрешению", заявил 2 июля в соцсетях губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, при участии ПАО "Газпром нефть" в течение нескольких недель в Ленобласти появятся контейнерные автоматические автозаправочные станции. Это поможет увеличить поставки топлива на северо-востоке региона, сказал губернатор. 

"Благодаря активному участию ПАО "Газпром нефть" в Лодейном Поле и Подпорожье в течение нескольких недель появятся контейнерные автоматические автозаправочные станции, что позволит нарастить объем поставок топлива в этих районах. Искренне признателен команде "Газпромнефти" и лично Александру Валерьевичу Дюкову за неравнодушие и готовность прийти на помощь ленинградцам", - написал Дрозденко в соцсетях.

Несколько дней назад глава Ленобласти заявил, что в регионе наблюдается некритичный дефицит топлива. Также Дрозденко сообщил о сложностях в логистике. Цены на топливо в регионе отслеживаются, в случае необоснованного роста цен власти обратятся в ФАС, сказал губернатор. 

Жители Петербурга впервые столкнулись с ограничениями на продажу топлива три недели назад. На некоторых АЗС введен режим предоплаты. Губернатор Александр Беглов в конце июня сообщал, что в городе нет дефицита топлива. По его словам, власти отслеживают запасы бензина на городских автозаправках и нефтебазах. 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


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