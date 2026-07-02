Беглов подписал меморандум о взаимопонимании с губернатором штата Нигер

Губернатор Петербурга Александр Беглов 2 июля подписал меморандум о взаимопонимании с губернатором штата Нигер Федеративной республики Нигерия Мохаммедом Умару Баго, сообщили в пресс-службе городского правительства. На рабочей встрече в Смольном присутствовали председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев и глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. Стороны планируют сотрудничать в сферах образования, медицины и сельского хозяйства.

"В первом квартале этого года наметился рост товарооборота между Петербургом и Нигерией, но эти цифры не в полной мере отражают наш совместный потенциал. Меморандум закладывает правовую основу для дальнейшего развития партнерских отношений между Петербургом и штатом Нигер", - заявил Беглов.

Представители Смольного предложили поставлять в штат Нигер сельскохозяйственную и грузовую технику. Беглов также выдвинул идею разработать план по открытию в штате многопрофильного медицинского центра, где можно будет использовать российские технологии. Дипломатические отношения между Россией и Нигерией установили в 1960 году.

Постановление о заключении меморандума о взаимопонимании со штатом Нигер опубликовали на сайте Смольного в сентябре 2025 года. Предполагалось, что стороны будут стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству без финансовых и юридических обязательств.

Штат Нигер находится в северо-западной части Нигерии. Это один из крупнейших штатов страны. Нигер является сельскохозяйственным штатом. Также там добывают золото, гранит, мрамор и другие полезные ископаемые.

Это не первый случай, когда представители Смольного подписывают меморандум о взаимопонимании с представителями зарубежных стран. В ноябре 2025 года Беглов подписал меморандум о взаимопонимании с кубинским Министерством связи в области информационно-коммуникационных технологий. Делегации из Петербурга и Кубы договорились о расширении партнерства в различных отраслях.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный