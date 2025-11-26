Беглов подвел итоги визита на Кубу

Результатом поездки делегации Петербурга на Кубу стало достижение новых договоренностей о сотрудничестве между обеими сторонами, заявил губернатор Александр Беглов, подводя итоги визита. Также он выразил благодарность руководству и жителям островного государства за теплый прием.

"Эта неделя еще раз подтвердила по-настоящему братские отношения наших народов. Петербург давно и прочно связан с Кубой. Нас объединяет общая история, верность принципам и уважение к своим корням, чувство справедливости, которое свойственно нашим народам. Это духовное единство — фундамент взаимопонимания и сотрудничества", — приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Принимающая сторона и петербургская делегация обсудили вопросы расширения партнерства в различных отраслях, включая промышленность, цифровые технологии, культурные обмены, здравоохранение и ряд иных тем. Среди подписанных документов оказались меморандум о взаимопонимании между Смольным и кубинским Министерством связи в области информационно-коммуникационных технологий, соглашение о сотрудничестве Василеостровского района и провинции Матансас.

В ходе поездки Беглов встретился с проживающими на Кубе соотечественниками, посетил классы русского языка и обратился с приветствием к зрителям двух концертов, устроенных петербургскими артистами в Гаване и в Матансасе.

О прибытии петербургской делегации на Кубу стало известно неделей ранее. Среди прочего, Беглов встретился с представителями руководства страны, включая ее президента Мигеля Диас-Канеля Бермудеса.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного