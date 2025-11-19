Беглов во главе петербургской делегации прибыл на Кубу

Делегация Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым прибыла на Кубу, сообщили 19 ноября в администрации главы города. Планируется, что градоначальник в рамках поездки посетит пострадавшие от урагана "Мелисса" провинции Гавана, Матансас и Сантьяго-де-Куба.

Гости из Петербурга привезли с собой лекарства для жителей Сантьяго-де Куба. Кроме того, Беглов передаст главам провинций сертификаты на три машины скорой помощи и автомобиль "Лада Искра". Техника прибудет на остров морем "в максимально короткий срок", отметили в Смольном.

В ходе визита состоятся встречи с кубинскими властями для обсуждения вопросов сотрудничества в экономической, гуманитарной, социальной и иных сферах, а также для подписания документов. Делегация возложит цветы к могиле бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро и к Мемориалу советского воина-интернационалиста. Кроме того, на острове состоятся два концерта петербургских артистов.

Сам Беглов повидается в православном храме Иконы Казанской Божией Матери в Гаване с соотечественниками и осмотрит классы русского языка в двух школах Гаваны. Технику и учебники для них предоставил Петербург. Кроме того, губернатор планирует наведаться в детский лагерь "Чудеса детства", в котором кубинцы рассчитывают разместить детей из Петербурга, приглашенных президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

"Визит проходит в русле договоренностей глав наших государств, а также соглашений между регионами. Мы поддержим наших кубинских друзей, пострадавших от стихии, не только словом, но и делом — предоставим гуманитарную помощь", — заявил Беглов.

В конце октября на Кубу обрушился ураган "Мелисса", который назвали самым мощным штормом за всю историю наблюдений. Сейчас в Гаване малооблачно, температура днем поднимется до +29 градусов, свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Это не первый визит Беглова на Кубу. Предыдущий состоялся годом ранее, в ноябре 2024 года. В тот раз петербургский градоначальник встретился с президентом Бермудесом.

