В Пулково заработал пункт миграционного контроля

Пункт миграционного контроля открылся в петербургском аэропорту Пулково в числе первых 12 таких пунктов в крупнейших воздушных гаванях России, сообщила 19 ноября официальный представитель МВД Ирина Волк. Основная их задача заключается в выявлении иностранцев, нарушающих миграционное законодательство.

Кроме Пулково, пункты заработали в аэропортах Москвы, Казани, Сочи, Новосибирска, Екатеринбурга, Красноярска и других городов. Планируется, что в дальнейшем они также появятся на приграничных железнодорожных станциях и поблизости от водных и автомобильных пунктов пропуска.

В конце октября стало известно, что количество легальных мигрантов в Петербурге уменьшилось на 24 %. Кроме того, уменьшилось количество выданных видов на жительство и разрешений на проживание.

Накануне бюджетно-финансовый комитет Заксобрания поддержал законопроект об увеличении стоимости патента для трудовых мигрантов в Петербурге. Планируется, что в 2026 году его цена увеличится с нынешних шести тысяч до восьми тысяч рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру