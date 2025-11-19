Матвиенко в Петербурге примет участие в форуме "Содружество моды"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с сенаторами примет участие в работе IV международного форума "Содружество моды" в Петербурге, сообщили 19 ноября в пресс-службе верхней палаты российского парламента. Мероприятие стартовало в Таврическом дворце в среду, его работа продлится до пятницы, 21 ноября.

Как ожидается, Матвиенко обсудит перспективы развития легкой промышленности и креативных индустрий с российскими и зарубежными производителями. Также она посетит выставки участвующих в форуме стран и пообщается с представителями делегаций.

"Форум "Содружество моды" становится главной площадкой в СНГ, на которой предприятия легкой и текстильной промышленности не только показывают свою продукцию, но и имеют возможность обсудить с законодателями, представителями профильных министерств насущные вопросы отрасли и совместные пути развития", — заявила Матвиенко.

По итогам форума планируется подписание ряда соглашений. Это, по мнению спикера Совфеда, должно дать старт новым совместным проектам на пространстве СНГ. Сам форум стартует с "Молодежного дня", в четверг запланированы секции и круглые столы с участием сенаторов, а в пятницу состоится пленарное заседание. Также в рамках мероприятий запланировано вручение премии "Содружество моды". Всего в работе форума принимают участие представители более чем 30 стран.

На прошлой неделе стало известно о том, что Матвиенко переизбрали главой Совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. Этот пост она бессменно занимает с 2011 года.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру