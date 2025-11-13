Матвиенко снова избрали председателем Совета МПА стран СНГ

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко 13 ноября переизбрали главой Совета Межпарламентской ассамблеи государств участников СНГ, сообщили в соцсетях Совфеда. Заседание организации прошло в Душанбе.

"Хочу искренне поблагодарить вас за добрые слова и за доверие, оказанное в очередной раз. Обещаю, что и впредь буду прилагать все усилия для того, чтобы объединять наше парламентское сообщество, наше братство СНГ и делать всё для процветания наших стран и народов", — сказала Матвиенко.

Кандидатуру Матвиенко на переизбрание предложил рассмотреть председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли (верхняя палата Высшего собрания) Таджикистана Рустами Эмомали. Он отметил, что глава Совета Федерации России стала "центром разработки модельных актов", а ее деятельность отличается глубокой вовлеченностью и уважением к каждому государству СНГ. По итогам голосования и переназначения Матвиенко подарили букет из 21 белой розы, уточнили в ассамблее.

Совет занимается организацией деятельности Межпарламентской ассамблеи, а также способствует сближению правовых систем стран содружества. Матвиенко занимает должность председателя Совета МПА СНГ с 2011 года. Срок полномочий на этом посту составляет один год.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру