СК возбудил дело из-за падения штукатурки на пешехода в центре Петербурга

Следственный комитет возбудил 11 марта уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), из-за падения фасадной штукатурки на пешехода, сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел на Большой Морской улице. Пострадавшего доставили в больницу.

Прокуратура организовала проверку из-за происшествия. Она оценит выполнение требований законодательства со стороны организации, которая занималась обслуживанием дома. "По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования," - отметили в надзорном ведомстве.

Территория рядом с местом, где частично обрушился фасад, огорожена.

О состоянии здоровья пострадавшего СК не сообщил. Издание "Ротонда" написало, что гражданин получил черепно-мозговую травму.

За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В конце февраля и начале марта трое петербуржцев получили тяжелые травмы из-за падения наледи с крыш домов. Первой пострадала женщина на Разъезжей улице. Позже на прохожего упала наледь на Рузовской улице. Третий инцидент произошел с 22-летней девушкой в переулке Крылова.

Дарья Нехорошева / Фото: Следственный комитет