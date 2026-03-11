Певец Ильдар Абдразаков возглавил Михайловский театр

Новым художественным руководителем Михайловского театра 11 марта назначен оперный певец Ильдар Абдразаков, сообщили в Смольном. Обязанности художественного руководителя временно исполнял музыкальный руководитель и главный дирижер театра Александр Соловьев.

Абдразаков - народный артист России, выступал на сценах Большого и Мариинского театров. С декабря 2024 года руководил Севастопольским государственным театром оперы и балета.

"Для нас важно, что Ильдар Абдразаков активно работает с молодыми музыкантами, участвует в развитии музыкального образования. Уверен, что под его руководством вековые традиции театра не просто продолжатся, а получат новое современное развитие и звучание", - заявил губернатор Александр Беглов во время церемонии, посвященной вступлению Абдразакова в новую должность.

Ранее пост художественного руководителя Михайловского театра занимал Владимир Кехман. Он ушел с должности по соглашению сторон в январе.

Напомним, Кехман также возглавлял МХАТ им. Горького. В сентябре 2025 года он лишился должности генерального директора московского театра. Перед этим его обвинили в растрате в особо крупном размере при реконструкции старой сцены МХАТ.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный