За полгода в реестр ресторанов Петербурга включили менее 500 заведений

В реестр заведений общепита, имеющих право продавать алкоголь по ночам, с сентября 2025 года включили 467 объектов, сообщил комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга 11 марта. Заявки от еще трех заведений сейчас рассматриваются.

Ранее глава бюджетно-финансового комитета ЗакСа Денис Четырбок сообщал, что всего в Петербурге насчитывается 1,6 тысячи точек общепита, торгующих алкоголем в многоквартирных домах. Таким образом, сейчас в реестре находится меньше трети таких заведений.

Сам реестр начал работать 1 сентября 2025 года. Он стал частью реализации так называемого закона о "наливайках", ограничивающего ночную продажу алкоголя в заведениях, расположенных в жилых домах. С 22:00 до 11:00 спиртное могут продавать только те точки общепита, которые соответствуют всему набору заданных требований. Так, для включения в реестр ресторан должен иметь вход со стороны фасада дома, который должен находиться со стороны автомобильной или пешеходной дороги. Одним из требований к ресторанам является площадь зала обслуживания не менее 50 квадратных метров. Кроме того, точка общепита должна иметь отдельные туалеты для посетителей и персонала, специально отведенные места для приготовления блюд и располагать отдельным выходом на улицу. Также заведение должно соблюдать правила безопасности - для этого необходимо заключить договор с охранной службой и оборудовать кнопку экстренного вызова. Если заведение не соответствует установленным параметрам, оно сохраняет лицензию на продажу алкоголя, но может реализовывать его только в дневное время - с 11:00 до 22:00.

За первый месяц работы реестра в него внесли 192 заведения в многоквартирных домах. При этом отказ получили 40 петербургских ресторанов, кафе и баров.

Екатерина Гусева