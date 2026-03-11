Невский проспект помыли "шампунем"

Участок Невского проспекта между площадью Восстания и Дворцовой площадью 11 марта помыли с "шампунем", рассказал председатель комитета по благоустройству Сергей Петриченко в своих соцсетях. Для уборки использовались пять КамАЗов с бочками. По словам главы ведомства, особое внимание уделили чистке ограждений, павильонов общественного транспорта и тротуаров.

К 11 марта предприятия комитета по благоустройству вымыли около 500 остановок и более 4 тысяч метров дорожных ограждений, заявили в ведомстве. Петриченко подчеркнул, что "шампунь" - это привычное название для чистящего средства. Им можно убрать пятна от масел и топлива, копоть, следы от колес и другую грязь, скопившуюся на улицах города за зиму.

Чиновник также признал, что пока мыть улицы можно не во всех районах города. В местах, куда почти не попадает солнечный свет, такая уборка приведет к образованию наледи.

"Водные процедуры возможны еще не везде. <...> Но весеннюю зачистку города уже не остановить, это факт. Прогноз погоды нам пока благоприятствует," - отметил Петриченко.

В начале марта в Смольном подвели итоги зимней уборки города. Всего за три месяца с улиц Петербурга вывезли 1,5 млн кубометров снега. Особенно много осадков выпало в последнюю неделю февраля. Коммунальщики ежедневно вывозили из города 40 тысяч кубометров снега.

Дарья Нехорошева / Фото: Сергей Петриченко