ТАСС: Кехман лишился поста гендиректора МХАТ им. Горького

Владимира Кехмана сняли с поста генерального директора МХАТ имени Горького, сообщил 29 сентября ТАСС со ссылкой на источник. Он проходит в качестве обвиняемого по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при реконструкции старой сцены театра.

"Владимир Абрамович Кехман снят с должности генерального директора МХАТ имени Горького", - приводит слова собеседника ТАСС.

Судя по фото приказа Министерства культуры, опубликованному изданием, Кехман перестал исполнять свои обязанности 29 сентября. Согласно документу, его уволили с трёхкратной выплатой заработной платы.

Владимир Кехман возглавлял МХАТ с 2021 года. Он также является художественным руководителем Михайловского театра с 2015 года.

Напомним, 9 июля состоялись обыски у Кехмана дома, а также в самом здании МХАТ им. Горького. На следующий день стало известно, что ему предъявили обвинение по делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Кехман был отпущен под подписку о невыезде. В конце месяца силовики также пришли с обысками в Михайловский театр.

Отметим, что 12 июля Кехман был замечен в Петербурге на Божественной литургии в Петропавловской крепости. На фотографиях с церемонии он находится в окружении председателя Заксобрания Александра Бельского, вице-губернатора Сергея Кропачева и лидера фракции "Единая Россия" в городском парламенте Павла Крупника. На вопрос журналистов о причине его приезда в Петербург, Кехман заявил, что работает в Северной столице.

Анастасия Луценко / Фото: сайт Смольного