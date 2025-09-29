Хуснуллин осмотрел строительство Судебного квартала и новой сцены МДТ

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочего визита в Петербург осмотрел ход строительства Судебного квартала на Тучковом буяне, а также здания новой сцены Малого драматического театра – Театра Европы (МДТ), сообщил сам чиновник 29 сентября в своём Telegram-канале.

По словам Хуснуллина, на новом здании Верховного суда и жилом комплексе для судей сейчас ведутся бетонные работы. При этом здание судебного департамента, инженерно-технический блок и Дворец танцев Бориса Эйфмана находятся на стадии отделки и монтажа инженерных систем. Кроме того, параллельно ведётся корректировка проектной документации зданий Судебного квартала.

"Обсудили со всеми участниками строительства, где есть какие сложности, что нужно сделать. Основная задача – сохранять стабильный темп работ. Проект сложный, но продолжаем его реализацию", – заключил Хуснуллин.

При этом в новом здании МДТ уже было завершено устройство витражей и архитектурной подсветки. Кроме того, строители закончили монтаж инженерных сетей и гидроизоляцию и продолжают отделку фасадов. По словам Хуснуллина, на строительстве новой сцены МДТ необходимо увеличить темп работ и количество задействованных рабочих.

Напомним, в сентябре и. о. председателя Верховного суда РФ Юрий Иваненко сообщил, что Верховный суд РФ может переехать в здания на Тучковом буяне в Петербурге уже во второй половине 2027-го. В начале августа был заключен контракт на благоустройство Судебного квартала на общую сумму в 380 млн рублей, его действие продлится до середины сентября 2026 года. При этом в конце сентября был заключён другой контракт – на озеленение территории квартала на сумму почти 1,4 млрд рублей. Эти работы необходимо выполнить до конца 2028 года.

Что касается новой сцены МДТ, губернатор Петербурга Александр Беглов в конце января заявил, что строительство здания будет завершено до конца 2026 года. До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в Петербург призвала совершить "строительный подвиг" и завершить работы в 2026 году.

Анастасия Луценко / Фото: Telegram-канал Марата Хуснуллина