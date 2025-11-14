Суд обратил в доход государства четыре квартиры бывшего чиновника Ленобласти

Ломоносовский районный суд Ленинградской области 13 ноября обратил в доход государства четыре квартиры, автомобиль и деньги, принадлежавшие экс-чиновнику Ленинградской области Роману Кирбабину, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Ранее Кирбабин работал в отделе надзора за строительством зданий и сооружений департамента государственного строительного надзора комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы. Собственность бывшего госслужащего была оформлена на его мать.

По информации прокуратуры, Кирбабин не имел в собственности какое-либо имущество. Однако проверка активов его матери показала, что после прихода ее сына на госслужбу благосостояние женщины "значительно улучшилось". При этом стоимость нажитого имущества не соответствовала уровню ее доходов. За ней числились пять квартир и дорогой автомобиль, которым пользовался ее сын-чиновник.

Во время следствия в квартире Кирбабина нашли крупную сумму наличных. По информации 47news, около 14,5 млн рублей, разложенных по конвертам. По словам его матери, эти деньги принадлежали ей, а достались они ей от ее бизнеса в Казахстане. Однако прокуратура не согласилась с этим заявлением и доказала обратное.

Как уточняет 47news, в сентябре 2025 года Романа Кирбабина приговорили к 10 годам колонии строгого режима за взятку в 3,3 млн рублей. Будучи госслужащим в комитете по госстройнадзору, он получал средства от представителей коммерческих структур. Взятки должны были ускорить и облегчить получение заключений о соответствии объектов технических регламентов.

