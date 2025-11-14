Экс-чиновнице в Ленобласти пересмотрят приговор за ремонт бани за счет бюджета

Ленинградский областной суд отменил оправдательный приговор и направил на новое рассмотрение дело в отношении бывшей замглавы администрации Приозерского района Оксаны Кокоулиной, сообщила 14 ноября прокуратура региона. Экс-чиновнице вменяли два эпизода злоупотребления должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) из-за использования бюджетных средств для ремонта бани.

Кокоулину обвиняли в организации в 2020-2023 годах "незаконного выделения из бюджета муниципального района субсидии в размере более 3,5 млн рублей на ремонтные работы", сообщили в прокуратуре без уточнения, какой именно ремонт предполагался. При этом действовала она якобы "из корыстной и иной личной заинтересованности в интересах арендатора муниципального имущества в поселке Ларионово Приозерского района".

Как сообщали ранее в региональном СУ Следственного комитета, средства предназначались для ремонта муниципальной бани, арендованной супругом Кокоулиной. При этом работы должны были происходить за счет собственных средств арендатора.

Рассмотрением дела бывшей чиновницы занимался Приозерский городской суд. В июле 2025 года он оправдал ее. С этим не согласилась прокуратура, которая обжаловала оправдательный приговор Леноблсуде.

"Суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокурора и отменил незаконный приговор", — рассказали в прокуратуре.

Об аресте Кокоулиной стало известно в конце 2023 года. До суда уголовное дело дошло в июле 2024 года.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру