Дело областной экс-чиновницы о ремонте личной бани за счет бюджета дошло до суда

В Ленобласти завершилось расследование дела о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК), обвиняемой по которому проходит бывшая замглавы администрации Приозерского района. Об этом 1 июля сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии ведомства, фигурантка в 2020 и 2023 годах, пользуясь служебным положением, выделила из бюджета в общей сложности свыше 3,5 млн рублей на ремонт бани для своей семьи. Баню арендовал ее супруг в личных целях. В ходе расследования было арестовано имущество женщины на 4,6 млн рублей, а районная администрация получила представление о ненадлежащем исполнении контрольно-счетных обязанностей.

Ранее СМИ писали, что бывшую чиновницу зовут Оксана Кокоулина. Ее арестовали в конце декабря.

Фото: ЗАКС.Ру